venerdì 23 gennaio 2026

Roma, la Fontana di Trevi si illumina con il videomapping di 'The Beauty'

LaPresse
Grandissima emozione alla Fontana di Trevi, illuminata da un videomapping mozzafiato. L’opera è stata realizzata in occasione dell’anteprima italiana della nuova serie thriller internazionale di FX The Beauty, alla presenza degli attori protagonisti Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall. La performance, caratterizzata da proiezioni luminose e tecniche di video mapping, ha raccontato una storia attraverso la Fontana stessa. La narrazione, proprio come quella di The Beauty, parte da un processo di deterioramento, fino a quando una trasformazione riporta la Fontana a un rinnovato stato di bellezza ed energia che culmina in un picco finale attraverso un gioco di sole luci. La serie, girata anche in Italia tra Venezia e Roma, vede tra le location romane scelte come set il Salone delle Fontane, le Terme di Caracalla, la Via del Mascherone, la Fontana di Trevi, il Porto Turistico di Ostia, i Fori Imperiali, le Uccelliere Farnesiane sul Palatino, il Tempio di Vesta e la Terrazza Belvedere del Palatino. La serie sarà disponibile su piattaforma dal 22 gennaio, con i primi tre episodi.