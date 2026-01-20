Roma, Salvini contestato dagli abitanti di Tor Bella Monaca

Brutta accoglienza per il ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini in visita al cantiere per la riqualificazione del comparto R5 del piano di zona di Tor Bella Monaca (finanziato nell’ambito del Pinqua), assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dopo una breve visita all’interno della nuova torre che sorgerà nel comparto R5 un gruppo di cittadini ha voluto far sentire la propria voce contestando “la passerella della politica in un quartiere pieno di problemi”. “Io abito qui da più di cinquanta anni – racconta Dandolo Fabbri, abitante storico di Tor Bella Monaca – sono venuto qui a nome di molte famiglie del mio palazzo, io abito nelle case del Comune a fianco ai cantieri qui a via dell’Archeologia e abbiamo l’ascensore rotto da mesi. Un problema per anziani ma soprattutto per i disabili che sono presenti nel condominio. Abbiamo mandato richieste, fatto telefonate al Comune nessuno ci ha mai risposto. Abbiamo i giardini interni abbandonati, io da quando sono qui non ho mai visto nessuno a fare potature e pulizia”.