Avellino, la corsa in ospedale dei Carabinieri per salvare un neonato di due mesi

Paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un neonato di appena due mesi, colpito da gravi difficoltà respiratorie, è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Il bambino e la madre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a bordo di un’auto di servizio dell’Arma. La madre, bloccata nel traffico cittadino, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino, segnalando le condizioni critiche del figlio e la necessità di un soccorso immediato. Compresa la gravità della situazione, l’operatore ha subito allertato il 118. Nel frattempo, l’auto con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la strada, dove la donna ha chiesto aiuto a una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnata in un controllo della circolazione. I militari, accertate le crisi respiratorie del bambino e lo stato di forte agitazione della madre, hanno deciso di intervenire senza esitazione. Il piccolo e la donna sono stati fatti salire sull’auto dei Carabinieri e accompagnati a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, già preventivamente allertato. All’arrivo, il neonato è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario. Dopo alcuni giorni di ricovero e superata la fase di emergenza, il bambino è stato dimesso e riportato a casa, in buone condizioni. Un intervento rapido e decisivo che ha evitato conseguenze tragiche.