Valeria Fedeli, Piantedosi: “È una grande perdita, soprattutto umana”

Valeria Fedeli era “molto empatica, molto vitale, con un grande senso delle istituzioni. Io l’ho incrociata quando ero prefetto e lei ministro. È una grande perdita soprattutto umana. Oggi siamo stati soprattutto vicini alle persone più care che ne soffriranno più di tutti la mancanza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in visita alla camera ardente, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all’età di 76 anni. “Una persona che al di là dei giusti posizionamenti che ci possono essere nella politica, dal punto di vista umano sapevamo essere disponibile per tutti – ha detto -. Una grande lavoratrice che sapeva fare onore all’impegno politico con passione, dedizione, grande capacità di lavoro. Era una persona con cui era difficile scontrarsi, si potevano avere opinioni su qualcosa, ma era obiettivamente difficile“.