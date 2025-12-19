Ucraina, Zelensky: "Sostegno Ue rafforza nostra resilienza"

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha accolto con favore un importante prestito dell’UE durante l’incontro con il presidente polacco Karol Nawrocki a Varsavia. In una conferenza stampa congiunta dopo il primo incontro tra i due leader, Zelensky ha definito il prestito una “vittoria importante”. “Questo è un segnale ai russi che non ha senso continuare a combattere perché abbiamo un sostegno finanziario”, ha affermato. I leader europei hanno concordato di fornire 90 miliardi di euro per soddisfare le esigenze militari ed economiche di Kiev per i prossimi due anni.

Per noi oggi questa è una vittoria importante, e senza questi 90 miliardi (di euro) sarebbe stato molto difficile, molto difficile. Lo capite bene nel caso dei 45 miliardi senza il prestito in sofferenza. In ogni caso, è legato alle riparazioni dei russi, in ogni caso. Questi sono passi importanti. Il fatto che i leader europei abbiano trovato un formato del genere, il fatto che il nostro team abbia lavorato immediatamente con l’Europa su una soluzione positiva. Per noi questo è un rafforzamento. È un segnale ai russi che non ha senso continuare a combattere, perché siamo sostenuti finanziariamente, il che significa che non crolleremo al fronte. Sosterremo il nostro esercito, naturalmente, e il nostro popolo. Il nostro bilancio è sostenuto da 45 miliardi nel 2026. È da questi soldi che proviene.