Omicidio Sharon Verzeni, legale Sangare: "Aggravanti non sussistono"

“Non posso anticipare quello che faremo nell’arringa. Quello che ho sempre detto, a prescindere dagli sviluppi che ci sono stati nel dibattimento, ritengo che le aggravanti non sussistano, tutte e tre. Se mi aspettavo questa richiesta? Sì certo, nel momento in cui il capo di imputazione era questo non poteva esserci richiesta diversa. Nel momento stesso in cui non c’è un motivo non può essere contestata l’aggravante dei futili motivi”. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Maj, legale di Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.