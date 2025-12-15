Gaza, Crosetto: “Invio militari italiani? Sforzo per pace deve essere fatto anche da noi”

“Se confermo la disponibilità italiana a mandare esercito e carabinieri a Gaza? Abbiamo dato da mesi la disponibilità a fare in modo che ci sia una tregua e poi la pace. Uno sforzo della comunità internazionale deve essere fatto da tutti i paesi e quindi anche da noi”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo in ingresso alla Camera alle domande dei cronisti sulle indiscrezioni di stampa secondo cui l’Italia avrebbe dato la sua disponibilità per inviare militari e carabinieri per una missione internazionale a Gaza a guida probabilmente statunitense.