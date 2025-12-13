Renzi: “Meloni non accetta dialogo con Schlein, noi ci confrontammo da Vespa”

“E’ una questione che riguarda Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Giorgia Meloni ha detto che era pronta a sfidare Elly Schlein, lei le ha dato la disponibilità, però questo non è accaduto. La cosa è molto semplice, ognuno ha un suo stile. Io, quando ero Presidente del Consiglio, ho dialogato con Giorgia Meloni, che aveva allora il 3%. Era un po’ il mondo alla rovescia rispetto ad oggi, perché io avevo il 40% e lei il 3%. Ma siamo andati da Bruno Vespa, un confronto c’è stato”. Così Matteo Renzi a margine di un convegno sulle riforme ad Atreju.