Ucraina: Zelensky arrivato a Castel Gandolfo per incontro con Papa Leone XIV

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo per incontrare Papa Leone XIV. Zelensky è giunto intorno alle 9:40. Sul tavolo le proposte di pace per porre fine alla guerra. Parlando durante il volo verso Bruxelles per incontrare i funzionari della Nato e dell’Unione Europea, dopo aver conferito con i leader di Regno Unito, Francia e Germania a Londra, il presidente ucraino aveva affermato che le proposte di pace sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Stati Uniti oggi.