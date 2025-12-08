Editoria, Giuli: “Sono in arrivo risorse per rilanciare filiera”

Per l’editoria “sono in arrivo e sono già giunti diversi soldi, delle risorse, che in coerenza con il piano Olivetti stanno rilanciando tutta la filiera dell’editoria partendo dal basso, cioè dalla capacità di accesso alla cultura da parte delle biblioteche e delle associazioni culturali. Contemporaneamente, sempre in tema di riforma, la revisione delle carte cultura in un’unica carta, la carta valore, si prepara a immettere altri 180 milioni nel mercato culturale che ha come protagonisti i giovani e poi confidiamo anche attraverso i colleghi del governo e soprattutto in Parlamento di lavorare su una legge per il libro”. Lo ha detto il ministro della cultura, Alessandro Giuli, rispondendo ai giornalisti a margine del finissage della mostra sul capolavoro del Tiziano ‘Venere che benda Amore’ a Carate Brianza (Monza).