Ambrogino d’Oro 2025: a Milano premiati Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino e il maratoneta Iliass Aouani

(LaPresse) Cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano, dove il sindaco Beppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Irene Buscemi hanno conferito le benemerenze civiche a 42 personalità e realtà cittadine. Tra i premiati anche la cantante Jo Squillo, cui è stato attribuito l’Ambrogino per il suo impegno a favore delle donne e contro la violenza. “È un riconoscimento che non va solo a me, ma a tutto l’impegno che ci abbiamo messo insieme alla nostra associazione che è la Onlus Wall of Dolls per non dimenticare tutte le donne che sono morte di femminicidio, ma soprattutto per impegnarci ancora di più con tutte le donne sopravvissute – ha spiegato la cantante –, spingiamo per un cambiamento culturale urgentissimo, per me è un dovere, essere artista significa questo, il dovere di impegnarsi in modo civile”. Sul palco anche Christian Di Martino, l’agente della polizia di Stato ferito con diverse coltellate durante un intervento. “Sono emozionatissimo soprattutto perché questa è la città in cui lavoro, dove ho dato il massimo per i cittadini e per cui faccio il mio dovere, è stato meraviglioso ed è molto emozionante – ha detto l’agente di polizia – Ringrazio il comune di Milano, la questura di Milano e tutta l’amministrazione”. Tra i premiati inoltre il maratoneta olimpico Iliass Aouani. “Una bellissima emozione, chiaramente stare su questo palco è un qualcosa che presumo tante persone sognano di vivere nella propria vita. E pensare che è un qualcosa che io non ho appositamente ricercato ma che mi sono trovato tra le mani. Penso sia un qualcosa di veramente speciale quindi sono molto grato di tutto questo”. Tra i 42 insigniti figurano anche il giornalista Enrico Mentana, la Cgil milanese, rappresentata dal segretario generale Luca Stanzione e numerose associazioni del terzo settore.