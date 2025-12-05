Germania, no al piano di reclutamento militare: migliaia di studenti in piazza ad Amburgo

Ad Amburgo gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano del governo tedesco di attirare più reclute militari. La Germania sta cercando di rafforzare i ranghi delle sue forze armate di fronte alla crescente preoccupazione per la minaccia rappresentata dalla Russia. Il piano prevede anche controlli medici obbligatori per i giovani. Si ferma prima di reintrodurre la coscrizione obbligatoria, anche se lascia aperta la possibilità del servizio obbligatorio almeno per un numero limitato in caso di necessità. La camera bassa del Parlamento, il Bundestag, ha approvato il piano con 323 voti favorevoli, 272 contrari e un’astensione. Si tratta di una versione modificata del piano approvato ad agosto dal gabinetto del cancelliere Friedrich Merz. La Germania ha sospeso la coscrizione obbligatoria per gli uomini nel 2011 e successivamente ha faticato ad attirare un gran numero di volontari a breve termine. Negli ultimi anni, il numero del personale militare si è aggirato appena sopra le 180.000 unità, rispetto alle 300.000 del 2001, di cui più di un terzo erano coscritti. Ora il governo vuole aumentare la cifra a 260.000 nei prossimi dieci anni. Avrà bisogno anche di circa 200.000 riservisti, più del doppio della cifra attuale.