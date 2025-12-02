Milano, in piazza Duomo torna il tradizionale mercatino di Natale

È stato inaugurato oggi a Milano il tradizionale mercatino di Natale in Duomo, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello e del presidente di Apeca Giacomo Errico. L’iniziativa, organizzata da ATI Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca e Confcommercio Milano, porta in piazza 78 baite in legno tra corso Vittorio Emanuele II, via ex Camposanto e via Carlo Maria Martini. Il Mercatino resterà aperto ogni giorno fino al 6 gennaio dalle 9 alle 21. Tra gli stand, prodotti artigianali, idee regalo, addobbi, manufatti in legno e cosmesi naturale, insieme a numerose specialità alimentari regionali, dai formaggi al tartufo bianco. Allestiti anche il presepe tradizionale, la casetta di Babbo Natale e attività per bambini, con spettacoli, giocolieri, zampognari e le mascotte di Milano Cortina 2026. “Diciamo che funziona da tutti i punti di vista- Ha dichiarato il sindaco, Beppe Sala a margine della presentazione – Uno, perché rende viva questo luogo, la piazza e poi tanta gente ogni anno risponde. Due, perché dà l’occasione a tanti commercianti che arrivano da tutta Italia di esporre i loro prodotti e ovviamente di venderli. E tre, perché è benefica, quindi bene così”. Forte la vocazione solidale: i contributi saranno destinati, tra gli altri, all’Istituto dei Tumori, a Opera San Francesco, a ONAOMAC, all’Istituto Besta, a 15 parrocchie della periferia e alla Veneranda Fabbrica del Duomo. Per la prima volta presente anche Telethon con il progetto “Come a casa”.