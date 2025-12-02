Gaza, Israele riceve i 'reperti' di un ostaggio ancora disperso

(LaPresse) Israele ha ricevuto dalla Croce Rossa dei “reperti” consegnati da militanti palestinesi a Gaza, presumibilmente i resti di uno dei due ostaggi ancora trattenuti nel territorio, un israeliano e un cittadino thailandese. Il governo ha annunciato che saranno effettuati esami forensi per identificarli. Secondo fonti palestinesi, i reperti sono stati ritrovati a Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Dall’inizio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti il 10 ottobre, sono già stati restituiti i resti di 26 ostaggi rapiti durante l’attacco del 7 ottobre 2023.