Israele, proteste all'arrivo di Netanyahu in tribunale a Tel Aviv

Manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale di Tel Aviv, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arrivava per il processo per corruzione, dopo aver richiesto la grazia presidenziale. La richiesta ha suscitato indignazione tra opposizione e organismi di controllo, anche se alcuni cittadini hanno espresso sostegno affermando che è il momento di “andare avanti”. L’ufficio di Netanyahu ha confermato che la domanda è stata inviata al dipartimento legale della presidenza. La procedura prevede ora il passaggio al Ministero della Giustizia e poi al consigliere legale dell’Ufficio del Presidente, che formulerà ulteriori pareri.