Latina, arrestato il presunto autore dell’omicidio di un 36enne

Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto, a Pontinia nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina. I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata al 118, sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. Giunti sul posto i militari hanno ascoltato le dichiarazioni rese dai connazionali della vittima, presenti all’esterno dell’abitazione. Tra loro anche l’indagato, proprietario dell’immobile in cui la vittima era stata trovata morta, venendo così a sapere che era ospite di quest’ultimo da qualche mese. Durante il sopralluogo sono state repertate tracce di sangue sia all’esterno che all’interno dell’abitazione e ulteriori elementi di prova. L’abitazione è stata sequestrata. Proseguono le indagini per delineare il contesto in cui è avvenuto il delitto e stabilire il movente. Il 38enne è stato portato nel carcere di Latina.