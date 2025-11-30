Incidente stradale, auto giù dal ponte nel Nuorese: i soccorsi

Incidente lungo la SP27 nella strada Villagrande-Tortoli a pochi chilometri dall’abitato di Villagrande Strisaili, nel Nuorese, dove un’auto, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi e finendo al di sotto il ponte ‘sothai‘ di circa 10 metri. Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Lanusei e Tortoli, la squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) dalla sede Centrale di Nuoro e i Sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. All’arrivo sul posto le squadre hanno lavorato per l’individuazione degli occupanti della macchina che si era adagiata sul fiume. Per i 3 uomini di nazionalità egiziana, di età compresa tra i 33 e 36 anni, non c’è stato niente da fare. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle vittime. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.