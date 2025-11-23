Studenti rapiti in Nigeria, Papa Leone XIV: "Accorato appello affinché vengano liberati gli ostaggi"

(LaPresse) Appello di Papa Leone XIV per le centinaia di persone rapite in Nigeria e Camerun da gruppi armati. “Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli e studenti. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le Autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle, e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Solo ieri, secondo quanto riferito dalla Christian Association of Nigeria, oltre 200 studenti sono stati sequestrati nella scuola cattolica St. Mary’s, nella parte centro-settentrionale del Paese.