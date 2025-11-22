Ornella Vanoni, ospite di Fazio nel 2023 aveva immaginato il suo funerale: "La bara deve costare poco"

Lutto nella musica italiana: la cantante Ornella Vanoni è morta ieri sera a 91 anni nella sua casa di Milano, colpita da un arresto cardiocircolatorio. L’artista milanese nel 2023 in una una puntata di “Che tempo che fa” sul Nove aveva raccontato a Fabio Fazio come immaginava il suo funerale. “Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata. Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”.