Ornella Vanoni, il ricordo dei fan davanti alla casa della cantante

sabato 22 novembre 2025

Ciao Ornella Divina, buon viaggio, sei un attimo senza fine. Milano non ti scorderà mai”. È questo il messaggio scritto sul biglietto, che accompagna una rosa rossa, lasciata da una ragazza, Federica, sul cancello della casa dove abitava Ornella Vanoni a Milano. La giovane ha raccontato di aver conosciuto l’artista, scomparsa venerdì a 91 anni, “purtroppo non personalmente”, ma di essere stata “all’ultimo concerto all’Arcimboldi, proprio tre anni fa, nel dicembre 2022, e credo l’ultimo concerto a Milano”. Ha aggiunto che “era amatissima dai giovani. Questo è un omaggio personale”.