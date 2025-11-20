Milano, protesta pro-Pal prima di Olimpia-Hapoel Tel Aviv: insulti a tifosi israeliani

Alcune decine di attivisti Pro-Pal hanno manifestato fuori dal Forum di Assago prima della partita di Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e l’Hapoel Tel Aviv, per chiederne il boicottaggio. “Giovedì partita, lunedì genocidio”, è lo striscione che i manifestanti, tra fumogeni, cori e bandiere palestinesi, hanno appeso fuori dalla stazione della metropolitana del palazzetto, uscita presidiata da polizia e reparti in antisommossa. “Non portate i vostri figli a vedere gli assassini, questa gente ha le mani sporche di sangue”, hanno urlato i manifestanti ai tifosi che stavano entrando al Forum. Qualche istante di tensione, con scambi di insulti, si è verificato quando un gruppo di supporter israeliani è entrato dai cancelli nei pressi del presidio.