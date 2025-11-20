Friuli Venezia Giulia, il presidente Fedriga a Bologna rimprovera il pubblico distratto

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimprovera il pubblico distratto all’evento ‘InCittà’ di Confcommercio a Bologna. Il governatore, impegnato in un dibattito con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, mentre sta parlando delle difficoltà di vivere nelle grandi città a causa della perdita di potere di acquisto degli ultimi anni da parte degli italiani, sente rumoreggiare dal fondo della sala. Ferma allora il suo discorso e, dopo essersi assicurato che il trambusto non fosse dovuto a un qualche tipo di emergenza, redarguisce: “Capisco che può non essere interessante quanto dico, però se uno giustamente vuole parlare, può uscire dalla sala senza problemi”.