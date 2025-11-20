Ex Ilva, Conte: "Meglio usare miliardi Ponte Stretto per decarbonizzazione"

“Seguiamo il dossier Ilva da tempo e ci mettiamo sempre la faccia. La nostra consapevolezza via via sempre più maturata è che questo governo non aveva soluzioni. C’erano tanti acquirenti, ma di fatto il governo non ha ancora compreso che, se vogliamo una decarbonizzazione, ci dev’essere una grande assunzione di responsabilità da parte dello Stato. Perché ad esempio farsi bocciare dalla Corte dei Conti un progetto sul Ponte sullo Stretto, che era chiaramente frettolosamente ripreso ma era carente da tutti i punti di vista, e non utilizzare quei miliardi per la decarbonizzazione dell’Ilva? Perché non vanno in Europa con un progetto serio di decarbonizzazione e lo Stato non si assume la responsabilità e ovviamente, anziché affidarsi a gare con investitori fasulli, non ci mette la faccia e se ne assume le conseguenze?”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5S, a margine della chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico a Napoli in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 34 novembre, in merito all’attuale situazione degli impianti ex Ilva.