giovedì 20 novembre 2025

Eros Ramazzotti, arriva il nuovo album con Alicia Keys

Da domani, venerdì 21 novembre, sarà in rotazione radiofonica in oltre 30 Paesi “L’Aurora/La Aurora” reinterpretata da Eros Ramazzotti con Alicia Keys. In questa nuova versione, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare a uno dei brani più preziosi e intimi del repertorio di Ramazzotti una nuova luce. Il singolo fa parte del nuovo album “Una Storia Importante/Una Historia Importante”, in versione italiana e spagnola. I biglietti per la data zero del tour in programma l’11 febbraio 2026 al PalaUnical di Mantova, saranno disponibili a partire dalle ore 18 di venerdì 21 novembre.