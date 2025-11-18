Ucraina, raid russi nella notte su Dnipro: le immagini dei soccorsi

Raid russi hanno provocato diversi incendi a Dnipro, in Ucraina, e hanno colpito diverse zone della città. I droni di Mosca hanno danneggiato più di 20 veicoli, sei edifici residenziali, l’ufficio di un’organizzazione mediatica, un negozio di automobili e altre infrastrutture civili. Due persone sono rimaste ferite nell’attacco. L’emittente pubblica ucraina Suspilne ha dichiarato che l’attacco ha danneggiato la sua sede di Dnipro e lo studio radiofonico locale. Il tetto e i pavimenti dell’edificio sono stati gravemente danneggiati, mentre finestre e porte sono state distrutte, secondo quanto riportato dai media. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato quattro missili balistici Iskander-M e 114 droni da combattimento e diversivi in tutto il Paese durante la notte. Le difese aeree hanno intercettato 101 droni, ma 13 di questi e quattro missili hanno raggiunto i loro obiettivi.