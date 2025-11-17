Maltempo, chef Antonia Klugmann posta video sui social: "Il nostro ristorante è sommerso"

“Siamo sott’acqua da stanotte. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sotto l’acqua. La campagna è un lago. Frigoriferi e celle spente. Le stanze appena sistemate sono di nuovo completamente rovinate”. Lo scrive su Instagram Antonia Klugmann, chef del ristorante L’argine a Vencò, a Collio, nel Goriziano, zona fortemente colpita dal maltempo a partire dalla tarda serata di ieri. Su Instagram, Klugmann ha postato anche i video per mostrare i danni causati dalle piogge. “Abbiamo dormito nelle camere del piano di sopra, l’intero ristorante è sott’acqua”, fa sapere. Anche la cucina, come si vede dalle immagine è sommersa: “La cucina questa notte: ovunque acqua“.