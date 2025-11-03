Concerti, Raphael Gualazzi in tour: "Relazione con la musica da diverse prospettive"

Raphael Gualazzi ritorna in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in compagnia del solo pianoforte, del suo quintetto e dell’orchestra. Si ricomincia con la data dell’8 novembre a Roma e poi i live lungo tutto lo Stivale del cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore. “Sono molto felice di continuare a relazionarmi alla musica da diverse prospettive”, dice Gualazzi. “Mi esibisco in un recital pianoforte e voce ed è una sorta di prendere il pubblico per mano e portarlo attraverso quelle che sono le mie ispirazioni più importanti in un racconto musicale”.

Gualazzi arriva al grande pubblico nel 2011 con “Follia d’amore” che porta a Sanremo e che il musicista considera la sua “più rappresentativa, perché fonde appunto le sonorità jazz o comunque colorate di jazz con con quello che è il mondo della melodia italiana”. E su un possibile ritorno al Festival di Sanremo risponde: “sarebbe bellissimo e sicuramente le porte sono sempre estremamente aperte nei confronti di esperienze simili. Credo che sia altrettanto importante, qualora ci sia una proposta e ci sia il desiderio”.