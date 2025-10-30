OpNet: la società wholesale del Gruppo WindTre porta sicurezza e prossimità al Wholesale Castle Tour

OpNet protagonista sui temi della sicurezza, prossimità e innovazione al Wholesale Castle Tour 2025, nella prima tappa al Castello Bevilacqua (Verona).

Con OpNet, società wholesale del Gruppo WindTre, focus sui tre assi della trasformazione digitale del Paese: sicurezza e affidabilità delle reti, sviluppo dei distretti industriali e complementarità tecnologica sul territorio. Tre prospettive che definiscono la visione di OpNet come abilitatorе strategico del mercato wholesale italiano e motore di crescita digitale sostenibile e diffusa.

OpNet, la Company 100% di WindTre, offre al mercato wholesale soluzioni per servizi mobili e fissi, sia wired che wireless, MVNO, connettività IoT e connessioni dedicate in fibra e microwave. OpNet ha ormai un consolidato ruolo di partner abilitante dell’ecosistema digitale italiano, capace di connettere infrastrutture e competenze, grandi player, realtà territoriali, tecnologia.

Nicola Roserba, Business Development di OpNet, ha messo a fuoco lo scenario in cui si evolve la protezione delle identità digitali e la prevenzione delle frodi. Attraverso l’integrazione dei dati di rete e la collaborazione tra operatori e partner specializzati, come Marple, emergono infatti modelli di sicurezza avanzata. OpNet, ponte tra infrastrutture di rete e soluzioni applicative, mette quindi a disposizione strumenti tecnologici evoluti per rafforzare la sicurezza dei servizi digitali e la fiducia nell’ecosistema connesso.

Antonio Franzese, ceo di Marple, ha sottolineato come la partnership con OpNet consenta di dare maggiore sicurezza e affidabilità alle transazioni e all’ acquisizione di servizi.

Infine Edoardo De Cilia, Wholesale Sales di OpNet, ha posto l’accento sull’importanza di integrare diverse tecnologie di accesso per rispondere alle esigenze di connettività del Paese e ridurre il digital divide. E proprio grazie al modello wholesale di OpNet gli operatori locali possono scegliere la tecnologia più adatta, portando connettività ultraveloce e affidabile anche nei piccoli comuni, a beneficio di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. In questo contesto la fibra FTTH rappresenta la spina dorsale per garantire prestazioni massime e stabilità e l’FWA (Fixed Wireless Access) diventa il complemento strategico per estendere la copertura e offrire soluzioni rapide, flessibili e di backup nelle zone non ancora raggiunte da infrastrutture cablate.

‘Wholesale Castle Tour’ è un format di 3vents che ne cura l’organizzazione. Dopo la tappa del 30 ottobre al Castello Bevilacqua (Verona), il 20 novembre l’appuntamento sarà al Castello di Rosciano in Umbria e il 4 dicembre al Castello di San Marco, nei pressi di Taormina.