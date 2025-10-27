Caso Sangiuliano, Conte: “Garante Privacy in sede FdI è fatto inquietante”

“Se c’è un tema di autonomia del Garante per la Privacy dopo i fatti emersi su Report? Direi di sì. Intanto sul caso Sangiuliano l’Ordine dei giornalisti aveva già derubricato l’episodio. Ci troviamo di fronte a un fatto inquietante”: così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera in merito al caso della sanzione da parte del Garante della privacy a Report per la trasmissione della telefonata tra l’ex ministro della Cultura e sua moglie: nei giorni in cui la multa veniva emanata, uno dei membri dell’Autorità, Agostino Ghiglia, secondo quanto mostrato da Report, ha incontrato membri di Fratelli d’Italia nella sede del partito a Roma. “Un membro del Garante della privacy” continua Conte, “che il giorno prima di decidere sulla multa a Report, guarda caso, si trova nella sede di Fratelli d’Italia dove incontra anche Arianna Meloni. Io dico che siamo di fronte a un mondo alla rovescia. Un mondo capovolto. Ricordiamo anche che la commissione di Vigilanza Rai è paralizzata da un anno nelle sue funzioni. La presidenza di quella commissione spetta all’opposizione”.