Prix Italia 2025, ‘Ryuichi Sakamoto: Last Days’ vince Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica

Il documentario ‘Ryuichi Sakamoto: Last Days‘, che racconta gli ultimi mesi di vita del celeberrimo compositore giapponese ed è candidato anche agli Emmy Awards, ha vinto il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica al Prix Italia 2025 a Napoli. “È il trionfo della musica come linguaggio che accomuna tutti“, ha commentato Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia, a margine della cerimonia di premiazione. Quella di quest’anno, ha aggiunto, è stata “un’edizione complessa, faticosa e meravigliosa, che ha unito il territorio con un’anima internazionale. In poche parole il Prix Italia“.