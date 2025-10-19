Marco Masini: "Io coerente con me stesso. Sanremo 2026? Problema di Carlo Conti"

Per Marco Masini prosegue il “Ci vorrebbe ancora il mare” e, dopo il trionfo del concerto sold out di sabato 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, gli appuntamenti con le altre due date evento nei grandi spazi dei palasport sono sabato 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e domenica 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il tour, partito il 4 luglio, prosegue poi fino al 5 dicembre in tutta Italia. “Io sono rimasto coerente a quello che ho sempre fatto, non ho preteso di più per scrivere canzoni e sono riuscito a farlo innamorandomi del futuro” – ha raccontato in un’intervista a LaPresse. “Tutti passiamo momenti difficili della nostra vita, non è solo un problema artistico, è un problema proprio umano – ha spiegato anche un matrimonio vive momenti bellissimi, momenti difficilissimi, le amicizie, qualsiasi settore lavorativo, in ufficio, anche a scuola, un anno si va bene, un anno si va male, non esiste la macchina perfetta che riesce a far andare bene tutto nella propria vita è proprio questo il bello della vita”. E con Saremo 2026? La presenta una canzone all’amico Carlo Conti? “Se mi venisse, più che volentieri, ma è più che normale quando si vede il nome Carlo Conti si pensi subito a Giorgio Panariello, a Marco Masini, a Leonardo Pieraccioni, ma questo credo faccia parte, ormai è un problema di Carlo, non è un problema mio”,