Festa del Cinema di Roma 2025, la madrina Ema Stokholma: “Emozionatissima, stanotte non ho dormito”

“È una giornata importante per me ma soprattutto per il cinema e per la città di Roma. Sono molto agitata ed emozionata, ieri sera non ho dormito“. Così Ema Stokholma, madrina della cerimonia di apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, sul red carpet prima di condurre la serata. La conduttrice, parlando con i cronisti presenti, ha anche aperto la porta a un suo possibile passaggio dall’altra parte dello schermo: “Se mi chiamano per qualche progetto e sono all’altezza di portarlo a termine, ovvio che non direi di no. Ho avuto l’onore di fare questo carpet con Carlo Verdone per ‘Vita da Carlo’ l’anno scorso ed è stata un’esperienza talmente bella che mentirei se dicessi che non la rifarei”.