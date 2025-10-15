Festa del Cinema di Roma 2025, Cortellesi: “Il lavoro della giuria? Anche lasciarsi sorprendere”

“La responsabilità è quella di fare scelte in modo serio, di impegnarci a vedere bene e a discutere di ogni film. È anche però lasciarsi sorprendere dalle cose belle che ci regaleranno questi film”. Paola Cortellesi torna alla Festa del Cinema di Roma dopo l’enorme successo del 2024 con ‘C’è ancora domani‘ e, sul red carpet della cerimonia di apertura della kermesse, parla del suo ruolo, che questa volta è quello di presidente di giuria. “Fare seriamente il nostro lavoro, non è difficile: dobbiamo solo essere puntuali, vedere bene tutto e riportarcelo costantemente”, aggiunge.