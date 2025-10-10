Israele, a Tel Aviv preghiera in attesa degli ostaggi durante Sukkot

A Tel Aviv, in Israele, i cittadini pregano nella piazza di fronte al Museo d’Arte, ribattezzata Piazza degli Ostaggi, in attesa che nei prossimi giorni vengano liberati i loro concittadini ancora nelle mani di Hamas a Gaza. Nella notte il governo del premier Benjamin Netanyahu ha dato l’ok alla prima fase del piano Trump per la pace a Gaza, che prevede il cessate il fuoco nella Striscia, il rilascio di tutti i 48 ostaggi da parte di Hamas e la liberazione di oltre 1900 detenuti palestinesi.
Le preghiere si mischiano con quelle per la festività ebraica di Sukkot (che ricorda la peregrinazione nel deserto degli Ebrei dopo la fuga dall’Egitto) che si celebrano in questa settimana. Sarebbero 20 le persone in vita ancora in mano al gruppo estremista palestinese ma l’intesa prevede anche la restituzione dei corpi degli ostaggi morti.