Cnh, il Ceo Marx all'Italian Tech Week: "Connettività e raccolta dati per prendere decisioni migliori"

L‘Italian Tech Week come vetrina per affrontare le nuove sfide del mondo dell’agricoltura e interagire con le giovani generazioni. Alle Ogr di Torino Gerrit Marx, Ceo di Cnh, azienda leader globale nelle macchine e nei servizi per l’agricoltura, ha parlato dell’evoluzione e delle sfide del settore. “L’Italian Tech Week è una piattaforma straordinaria per presentare la nostra tecnologia e interagire con giovani startup innovative per aiutarci a costruire macchine migliori, aiutare le aziende agricole a prendere decisioni più mirate e avere rese migliori e cibo più sano per le persone – ha sottolineato Marx – Per noi è un’ottima piattaforma di networking, siamo lieti di esserne membri attivi”. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e la recente partnership siglata da Cnh con Starlink ha aperto nuovi orizzonti su un settore costretto a coniugare efficienza e sostenibilità.

“Abbiamo bisogno di una rete per connetterci e le reti 5G molto spesso non sono disponibili nelle regioni in cui operano i nostri agricoltori. Se si considerano alcune località remote nel Mato Grosso in Brasile o in Australia o persino in alcune parti del Canada settentrionale e occidentale, non esiste una rete 5G che aiuti l’agricoltore a utilizzare la macchina e a estrarre i dati e per vedere la resa del campo in tempo reale e prendere decisioni migliori – ha evidenziato il Ceo di Cnh”. Davanti alla giovane platea dell’Italian Tech Week, Cnh ha ribadito come il mondo dell’agricoltura oggi più che mai, svolga un ruolo prezioso per la salvaguardia del pianeta, un tema caro alle nuove generazioni. “Viviamo in un mondo in cui si pensa al cibo come a una commodity. La nostra idea è che le giovani generazioni trovino nel settore agricolo carriere attrattive, ha sottolineato – Qui in Cnh lavoriamo con l’obiettivo di migliorare la qualità del cibo nel rispetto della salute del suolo e del pianeta.