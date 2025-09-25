Francia, Carla Bruni strappa il microfono di Mediapart fuori dal tribunale di Parigi

(LaPresse) Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007 e lo ha condannato a cinque anni di prigione. L’assoluzione, invece, è stata pronunciata sulle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo sul presunto finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2007. All’uscita dal tribunale di Parigi, l’ex first lady Carla Bruni-Sarkozy ha strappato la copertura del microfono appartenente a Mediapart, il media investigativo francese che ha rivelato per primo il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2007. Visibilmente contrariata, Bruni ha afferrato la copertura rossa con il logo del giornale subito dopo l’intervento del marito, l’ha gettata a terra e si è allontanata insieme a lui.