Trump a Londra, la processione reale con Re Carlo III al banchetto di Stato Usa-Gb

Giganti della tecnologia e leader del settore erano presenti nella lista degli invitati al banchetto in onore di Donald Trump, a Londra per una visita di Stato. La cena si è tenuta al Castello di Windsor, a ovest di Londra.

Re Carlo III e il presidente Usa hanno camminato fianco a fianco entrando nella St. George’s Hall, seguiti dalla regina Camilla e da Melania Trump. Seguivano il principe William e la dirigente del settore energetico Paula Reynolds. Dietro di loro, la principessa Kate e il genero di Trump, Michael Boulos, sposato con Tiffany Trump. Anche lei era presente nel corteo, così come la moglie del primo ministro Victoria Starmer, la dirigente del gruppo UnitedHealth Dame Vivian Hunt, il CEO di Apple Tim Cook e membri dell’amministrazione Trump come Marco Rubio e Scott Bessent, insieme ad altri importanti collaboratori. Tra gli invitati, anche i CEO del settore tecnologico Tim Cook di Apple, Demis Hassabis di Google DeepMind e Sam Altman di OpenAI.

Era presente anche Pascal Soriot, a capo della casa farmaceutica Astrazeneca, la società più quotata sulla Borsa di Londra. In omaggio alla passione di Trump per il golf, era presente anche il golfista inglese Nick Faldo, vincitore di oltre 40 tornei, tra cui tre titoli Masters.