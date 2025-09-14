Boxe, i tifosi messicani assistono al match dei supermedi tra Alvarez e Crawford

(LaPresse) I tifosi di pugilato in Messico hanno seguito con grande tensione il tanto atteso incontro tra l’imbattuto Terence Crawford e il loro connazionale Saúl ‘Canelo’ Alvarez per il titolo dei pesi supermedi. Tuttavia, dopo 12 round, il fuoriclasse messicano della boxe ha perso per decisione unanime. Lo statunitense entra così nella storia – è il primo a conquistare titoli indiscussi in tre diverse categorie di peso dagli anni ’80 e dall’esistenza di quattro federazioni mondiali – dopo un incontro tatticamente di altissimo livello. Per i presenti, il match è stato particolarmente teso. L’incontro, finanziato dal nuovo promoter saudita Turki Alalshikh, si è svolto nell’immenso Allegiant Stadium di Las Vegas davanti a oltre 60mila spettatori ed è stato trasmesso per la prima volta su una piattaforma di streaming.