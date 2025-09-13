Stefano Corti, l'inviato de 'Le Iene': "Hanno minacciato me e la mia famiglia"

(LaPresse) Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene’, programma in onda su Italia 1, in un video pubblicato sui social ha denunciato di aver ricevuto delle minacce da una persona sconosciuta che lo ha contattato per messaggio. “Hanno minacciato me e la mia famiglia. Questa persona mi fa intendere che succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro a ‘Le Iene‘. Oltre a minacciare i miei figli, che è una cosa gravissima, mi manda le misure di casa mia e di Bianca facendomi capire che sa dove abito e quali sono i miei spostamenti. In 10 anni di lavoro a ‘Le Iene’ non mi era mai successa una cosa del genere. Un conto è prendersela con me e un conto è mettere in mezzo la mia famiglia. Questo è un comportamento da infami. Questa cosa mi preoccupa molto. Sappi che farà di tutto per scoprire chi sei”, ha detto Stefano Corti nel video per poi pubblicare tutta la conversazione che ha avuto con chi lo ha minacciato via chat.