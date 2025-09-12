Regionali, Tajani: "Non c'è fretta per individuazione dei migliori candidati"

Sulla scelta dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali “non c’è grande fretta. Bisogna farlo, ma si deciderà insieme il candidato del Veneto, della Puglia e della Campania. Prima ci sono le elezioni nelle Marche, in Valle d’Aosta, in Calabria. Il centrosinistra può stare tranquillo, non ci saranno problemi per individuare il miglior candidato possibile per vincere le elezioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli in corso a Napoli, che alla domanda se i candidati saranno scelti prima o dopo la prossima tornata elettorale risponde: “Credo prima, mi auguro“. A chi gli chiede se il prefetto di Napoli Michele di Bari e il rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, presenti al convegno in corso all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, siano tra i ‘papabili’ per la candidatura in Campania, Tajani risponde: “Noi abbiamo detto che siamo a favore di un candidato civico. Non abbiamo chiesto a nessuno di candidarsi. Quando avremo individuato il candidato migliore lo informeremo e gliene parleremo“.