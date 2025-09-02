Serbia-Russia, Putin ringrazia Vucic per non aver imposto sanzioni a Mosca

Martedì il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la Serbia per non aver imposto sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic a Pechino, dove i due leader si sono recati per partecipare a una grande parata militare in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Putin ha elogiato la “politica estera indipendente” di Vucic, mentre il leader serbo ha affermato che il suo Paese si è trovato “in una situazione molto difficile e sotto forte pressione” da quando il Cremlino ha inviato truppe in Ucraina. Vucic ha promesso di mantenere la “neutralità militare” della Serbia, che rifiuta di imporre sanzioni alla Russia.