Maltempo all’Isola d’Elba, tromba marina ripresa in un video

Una pesante ondata di maltempo ha colpito l‘Isola d’Elba, in gran parte della Toscana, con la Protezione civile che aveva dato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 20 di giovedì fino alle ore 8 di questa mattina. All’Elba sono caduti quasi 60 mm. di pioggia in circa un’ora. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, sui propri profili social ha diffuso alcuni video dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Elba, tra cui quello di un’impressionante tromba marina al largo dell’isola.