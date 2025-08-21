Usa, è morto Frank Caprio: il giudice 'gentile' diventato virale sul web

Frank Caprio, giudice municipale in pensione del Rhode Island, diventato famoso online come giurista e conduttore di “Caught in Providence”, è morto all’età di 88 anni. I suoi account social ufficiali hanno comunicato mercoledì che è “morto serenamente” dopo “una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas”. Caprio descriveva la sua aula di tribunale come un luogo “dove le persone e i casi vengono accolti con gentilezza e compassione”.

Era noto per archiviare le multe o mostrare gentilezza anche quando emetteva una sentenza. Il programma di Caprio era girato nella sua aula di tribunale e metteva in risalto il suo umorismo schietto e la sua compassione. I video del programma hanno totalizzato oltre un miliardo di visualizzazioni sui social media. Nei suoi brevi video su YouTube, Caprio è spesso visto empatizzare con le persone presenti in aula. Caprio ha anche usato la sua fama per affrontare questioni come la disparità di accesso al sistema giudiziario. Caprio si è ritirato dal tribunale municipale di Providence nel 2023 dopo quasi quattro decenni dietro al banco dei giudici. Secondo la sua biografia, Caprio proveniva da umili origini, secondo di tre figli maschi cresciuti nel quartiere di Federal Hill a Providence, Rhode Island.