Incendio in Irpinia, arrestato piromane ripreso dalle telecamere

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri come il presunto piromane che sabato ha scatenato il vasto incendio boschivo in Irpinia che ha interessato le contrade di Sant’Eusebio e Bosco a Montemiletto, in provincia di Avellino, distruggendo diversi ettari di bosco e circa 130 piante di un uliveto privato.

L’uomo è stato individuato dai militari della stazione di Montefusco con quelli del Gruppo e del Nucleo forestale di Avellino partendo da un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Dalle telecamere di sorveglianza lungo il percorso si è risaliti alla targa e al proprietario del veicolo, alcuni frame lo mostrano intento ad appiccare le fiamme alle sterpaglie a bordo strada. L’uomo, con precedenti di lieve entità, è stato rintracciato in casa e dichiarato in stato di arresto in attesa dell’udienza di convalida al Tribunale di Avellino dove risponde di incendio boschivo, reato punito con la reclusione fino a 15 anni.