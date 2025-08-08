Giappone, alluvioni e inondazioni provocano 360mila sfollati: le immagini

Venerdì forti piogge hanno colpito l’isola meridionale giapponese di Kyushu, provocando inondazioni e smottamenti e costringendo gli abitanti a rifugiarsi nei centri di accoglienza, mentre le autorità hanno emesso allerte di massimo livello in alcune zone della regione. Secondo l’Agenzia per la gestione degli incendi e delle catastrofi, una frana ha colpito un’abitazione nella città di Aira, nella prefettura di Kagoshima, travolgendo due persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale. L’agenzia ha emesso avvisi di evacuazione per oltre 360.000 persone nella prefettura di Kagoshima e nella vicina Miyazaki. Le forti piogge hanno paralizzato i trasporti locali, bloccando treni e autobus. Decine di voli da e per Kagoshima sono stati cancellati.