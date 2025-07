Caso Ricci, Arianna Meloni: "Non godiamo di disgrazie altrui, noi garantisti sempre"

“Non abbiamo bisogno di questi assist, non è che godiamo dalle disgrazie altrui. Siamo persone abituate a lavorare, abbiamo fatto un ottimo lavoro qui nelle Marche, parlano i dati, parla il nostro lavoro. Non abbiamo bisogno di queste piccolezze”. Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, in merito all’indagine sul caso ‘Affidopoli’ a Pesaro nella quale è indagato, tra gli altri, Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla guida della Regione Marche nelle prossime regionali. Le sue parole a margine dell’evento ‘Spazio Made in Italy’ organizzato dai gruppi di Camera e Senato di FdI a Senigallia (Ancona). “Garantisti? Quello sempre“, ha aggiunto Arianna Meloni.