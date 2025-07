Venezia, rimossa opera di Banksy: "The Migrant Child" sarà restaurata

E’ stata rimossa a Venezia l’opera dell’artista Banksy intitolata ‘The Migrant Child’: un graffito disegnato su un muro di Palazzo San Pantalon nella città veneta. La rimozione è avvenuta nell’ambito di un piano finanziato dalla Banca italiana Ifis per preservare l’opera per una futura esposizione pubblica. Secondo il programma artistico Ifis della banca veneziana che promuove arte e cultura, la rimozione è stata effettuata consultando persone vicine all’artista di strada britannico, la cui identità resta un mistero. L’opera d’arte raffigurante un bambino naufrago con i piedi immersi nelle acque della laguna di Venezia con in mano un fumogeno rosa e con indosso un giubbotto di salvataggio è apparsa lungo il Rio di San Pantalon a Venezia nel maggio 2019 ed è stata riconosciuta da Banksy.

Segnato sulle mappe online, è diventato una destinazione turistica. L’incuria ha causato il deterioramento di circa un terzo dei lavori, spiega Banca Ifis. Il restauro è supervisionato da Federico Borgogni, che ha precedentemente rimosso la polvere e pulito la superficie prima di staccare un tratto del muro nella notte di mercoledì 23 luglio, ha spiegato Banca Ifis in una nota. La banca sta finanziando il progetto, ma non ha comunicato il costo dell’operazione. L’idea è quella di esporre l’opera al pubblico nell’ambito di eventi culturali gratuiti organizzati da Ifis arte una volta terminato il restauro.