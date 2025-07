Beckham sbaglia a tagliarsi i capelli, la moglie Victoria lo prende in giro

David Beckham sbaglia a radersi i capelli e la moglie Victoria lo prende in giro. Il video che mostra i danni provocati alla testa dell’ex calciatore è stato postato sui social dalla celebre coppia. “Cosa hai fatto?”, chiede l’ex Spice Girl al marito, il quale cerca di coprire il “buco” che si è fatto radendosi. Victoria trattiene le risate a stento e poi aggiunge: “Sarò onesta: è orribile”. “È successo ieri mentre mi stavo rasando la testa e, come potete sentire, mia moglie non l’ha trovato affatto divertente. Victoria non devi sempre ESSERE COSÌ ONESTA”, scrive invece a commento del video l’ex campione.