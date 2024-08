Il provvedimento, che mira a garantire la quiete nella Serenissima, pone un limite al numero di turisti che possono fare parte di gruppi organizzati

Da oggi 1 agosto a Venezia è in vigore l’ordinanza che pone un limite al numero di turisti che possono fare parte di gruppi organizzati. Al massimo 25 persone, seguiti da guide o accompagnatori, potranno visitare il centro storico di Venezia e le isole di Murano, Burano e Torcello.

Il provvedimento, che mira a garantire la quiete nella Serenissima, vieta l’uso di altoparlanti da parte delle guide e prevede multe per chi non rispetta l’ordinanza, da 25 a 500 euro. La limitazione non si applica ai gruppi composti da studenti, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio d’istruzione e nelle operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici e nel caso di informazioni fornite all’interno degli stessi.

