Migranti, Papa: "Tutti siano coinvolti nella tutela dei minori"

“Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili: violenze, torture, sfruttamento. Condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti”. Questo l‘appello di Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Le parole del Papa arrivano a pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà il 27 settembre.